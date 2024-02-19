شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش اليوم 15 طلب إحاطة لنواب بإنشاء كبارى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبري علوي المخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية بورسعيد، وذلك لوجود عدة دورانات بالطريق غير آمنة للخروج إلى الطريق السريع وتمثل خطورة على حياة المواطنين حيث تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث بصفة مستمرة.

وطلب الموافقة على إنشاء كوبري أو دورانات في مدخل قرية البياضية - مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية، مع طريق بورسعيد - الإسماعيلية السريع وطلب الموافقة على إنشاء كوبري علوي المدخل ومخرج قرية أبو خليفة - مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية، حيث إن مدخل القرية عبارة عن دورانات غير آمنة .

وتشهد اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري مشاة بميدان العلمية - حي الزيتون - محافظة القاهرة بالرغم من موافقة محافظ القاهرة على إدراجه بخطة العام المالي 2022/2023، وتم إسناد الأعمال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد خط طنطا - الزقازيق للربط بين شارعي 26 يوليو، والعاشر من رمضان بمدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية، حيث لا يربط بينهما حاليا سوى نفق مشاة يحتاج إلى أعمال صيانة وترميم ويمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين نتيجة التكدس الشديد أثناء سير المواطنين.

وتنظر اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح، بشأن تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالك وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطر على حياة المواطنين، وتأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة تفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة عزبة عقل - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد بشأن ضرورة إنشاء كوبري على الطريق السريع بمدينة طوخ - محافظة القليوبية بهدف الحد من الازدحام المروري الشديد بنفق مشتهر ،والذي أصبح يعيق الحركة المرورية بشكل يومي وينشب عن هذا الازدحام العديد من المشكلات، فضلاً عن أن هذا النفق يعتبر هو المنفذ الوحيد لطريق الطوخ - شبين المؤدي إلى شبين القناطر.

وتناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن إحلال وتجديد كوبري قرية العالي التابعة للوحدة المحلية بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، والقائم على ترعة الكانوبية، مع نقته ليكون مواجها للطريق الرئيسي للقرية، إحلال وتجديد وتوسعة كوبري النشو البحري التابع للوحدة المحلية بولين - مركز كفر الدوار محافظة البحيرة القائم على ترعة الكانوبية، وإحلال وتجديد كوبري أبو القائم على مصرف كفر الدوار بنهاية شارع المطحن بمنطقة ممكن التمليك الدفعة الأولى مدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة، وإحلال وتجديد كوبري بدر الدين القائم أعلى مصرف كفر الدوار ويربط منطقة التمليك بالطريق الدولي أمام محطة الغاز الطبيعي ناتجاس بمدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.

وخلال الاجتماع تنظر اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي بشأن إحلال وتجديد كوبري كلحالجيل بمدينة إدفو محافظة أسوان الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 60 عاما ويخدم أكثر من ثلاث قرى.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حمودة حمودة، بشأن سرعة إحلال وتجديد كوبرني فريسكا والشولية داخل مدينة بلبيس - محافظة الشرقية.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد بشأن ضرورة تنفيذ أعمال تطوير،ورفع كفاءة كوبربي قريتي (بني خيار بني سعيد مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رجب عبد العظيم، بشأن ضرورة إنشاء كوبرى على جزيرة سنور شرق النيل مركز بنى سويف - محافظة بني سويف.