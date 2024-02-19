شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن عز الدين، أنّ "ما يجري في فلسطين من مجازر وغير ذلك، يكشف زيف وادّعاءات الغرب مع كلّ الّذين يحملون شعارات الحرّيّة والدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ المؤسّسات الّتي تنادي بهذه الشّعارات وعلى رأسها أميركا سقطت، لأنّ ما يجري في فلسطين تجاوز كلّ الحدود والخطوط الحمراء".
ولفت، خلال حفل تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة حومين فوقا، للرّاحل أحمد حسين ترمس، إلى "أنّنا في لبنان قُلنا منذ اللّحظة الأولى، إنّ هذه الجبهة هي جبهة انتصار لفلسطين ونصرةً لها ولغزة ولمقاومتها بكلّ فصائلها، وما زلنا نمارس هذا الدّور بشجاعة وحكمة واقتدار".
وأكّد عزّ الدّين أنّ "العدو عليه أن يدرك بأنّه في مأزق أمني وعسكري وسياسي ولا يستطيع الخروج منه، وإن حاول الآخرون الدّاعمون المتسوّلون المتوسّلون من جعله آمنًا"، مركّزًا على أنّ "وجود هذا العدو لن يعطي على الإطلاق الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك نحن نقوم بمسؤوليّتنا الشّرعيّة وواجبنا الوطني في الدّفاع عن أهلنا ووطننا وسيادتنا وثرواتنا، لأنّه لولا هذه المقاومة لن يكتفي العدو بما يجري في غزة، بل سيعمّم ذلك على لبنان وسوريا وكلّ دول المنطقة".
واعتبر أنّ "على المقاومة الفلسطينيّة وعلى محور المقاومة أن يكونا حذرَين ودقيقَين ومتنبّهَين، ولن يحصل العدو بالسّياسة على ما عجز عن تحقيقه بالعسكر، لذلك هو والأميركي يعيشون في المأزق".
كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين: على المقاومة أن تكون حذرة والعدو لن يحصل بالسياسة على ما عجز عن تحقيقه بالعسكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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