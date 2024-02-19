القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينة بريطانية وإصابتها بخليج عدن وإسقاط طائرة أميركية بالحديدة

أعلنت القوات المسلحة ​اليمن​ية، أنّ "انتصارًا للشعب الفلسطيني في ​قطاع غزة​، الّذي يتعرّض للعدوان والحصار حتّى هذه اللّحظة، وضمن الرّدّ على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوّات البحريّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً، استهدفت سفينة بريطانيّة في خليج ​عدن​ "RUBYMAR"؛ وذلك بعدد من الصّواريخ البحريّة المناسبة".

وأوضحت في بيان، أنّ "من نتائج العمليّة ما يلي:

- إصابة السّفينة إصابة بالغة، ما أدّى إلى توقّفها بشكل كامل.

- نتيجة الأضرار الكبيرة الّتي تعرّضت لها السّفينة، فهي معرّضة الآن للغرق في خليج عدن.

- حرصنا خلال العمليّة على خروج طاقم السّفينة بأمان".

وكشفت أنّ "في ​الحديدة​، تمكّنت الدّفاعات الجويّة اليمنيّة من إسقاط طائرة أميركيّة (MQ9) بصاروخ مناسب، أثناء قيامها بمهام عدائيّة ضدّ بلدنا لصالح الكيان الصهيوني".

وأكّدت "أنّها لن تتردّد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكريّة، وتنفيذ المزيد من العمليّات النّوعيّة ضدّ الأهداف المعادية كافّة، دفاعًا عن اليمن العزيز، وتأكيدًا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني"، مشدّدةً على أنّ "عمليّاتنا في البحرَين الأحمر والعربي لن تتوقّف حتّى يتوقّف العدوان ويُرفع الحصار على قطاع غزة".