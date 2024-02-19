افادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن "العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر من 6 إلى 8 أسابيع"، مشيرة الى أن "هناك فرصة ضئيلة لإلغاء حكومة بنيامين نتانياهو الهجوم البري على رفح".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين: العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر من 6 إلى 8 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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