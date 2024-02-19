مطالب برلمانية بتوسع الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع الطرق لاستدامة الخدمة

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قطاع الطرق ومنظومة النقل على وجه التحديد شهدت إنجازات غير مسبوقة، وهو ما ساهم بقوة فى رفع ترتيب مصر لتصبح الـ18 عالميا فيما يخص شبكة الطرق.

وأضاف سعيد، أن المنظومة تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء الطرق والمحاور والكبارى، والنقل البحرى والنهرى والسكة الحديد والقطار الكهرباء، وكل ما هو متعلق بشبكة الطرق، والموانئ وغيرها من القطاعات المتعلقة بمنظومة النقل، متسائلا عن استدامة الخدمات العظيمة التى يقدمها القطاع، إضافة للشراكة مع القطاع الخاص، قائلا:" هل هناك شراكة مع القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة؟".

وقال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة بذلت جهود غير عادية فى منظومة النقل، وشبكة الطرق أصبحت بمواصفات عالية جدة، مطالبا أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى المنظومة لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات البسيطة غير القادرة المتمتعة بالخدمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة طلب مناقشة طلب مقدم من النائب هشام الحاج على، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر.

وقال مقدم طلب المناقشة خلال استعرضه للطلب أمام الجلسة العامة اليوم،:" قطاع النقل يخوض سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية".