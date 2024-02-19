شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مشروع القطار السريع لربط المناطق السياحية إنجاز تاريخى غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتابع الخولى: "مشروع القطار السريع الذى يربط بين المناطق السياحية فى الأقصر وأسوان بالأهرام والجيزة فى القاهرة، سيكون نقلة غير مسبوقة وتاريخية فى ملف السياحة المصرية على وجه العموم وسيكون له دور كبير فى تنشيط القطاع السياحى، متسائلا عن خطة سير العمل وخطوات التنفيذ فى المشروع سالف الذكر".

وأكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن مصر قدمت جهودًا كبيرة فى تطوير قطاع النقل مما أسهم فى تحقيق قفزة فى ترتيب مصر وفق المؤشرات العالمية فى جودة الطرق، قائلا: وهذا يعود فى الأساس إلى الأهمية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع، والنظر إليه ليس على أنه مجرد نقل الركاب والبضائع ولكن لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية.

وأشار إلى أن التطوير الذى حدث شمل كل أنواع وسائل النقل مثل السكك الحديدية وتطوير المؤانئ والكبارى والطرق والمونوريل والقطار الكهربائى وغيره من المشروعات العملاقة التى تسير فيها الدولة.

وطالب النائب بضرورة الاستمرار فى تطوير قطاع النقل بكل وسائله حتى لا تتأثر عملية التنمية، مشددا على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تنمية وتطوير وإدارة وسائل النقل وتشجيعه للدخول فى هذا المجال.

وانتقد النائب تأخر الدولة فيما يتعلق بالنقل النهرى، رغم أهميته فى الحد من المشكلات المرورية، فضلا عن استخدامه كوسيلة لنقل البضائع من شمال البلاد إلى جنوبها والعكس، قائلا: نسبة مشاركة النقل النهرى فى نقل البضائع نسبة لا تذكر، ودعا إيهاب وهبة، إلى ضرورة العمل على استخدام النقل النهرى فى دعم وتنشيط السياحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الاهتمام بتوطين صناعة النقل وتعميق التصنيع المحلى، من سيارات واتوبيسات وقطارات سكك حديدة وسفن وغيرها ونحن نمتلك الخبرات ونمتلك القدرات البشرية ولدينا الارادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات على تطوير مرفق السكك الحديدية وتطوير نظم الإشارات به والمزلقانات، متسائلا: أين مساهمة هذا المرفق فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة وتخفيف العبء عن شبكة الطرق؟.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن التطور التكنولوجى فى حجز التذاكر إلكترونيا ومعرفة مواعيد القطارات، قائلا: "اليوم قبل الجلسة حاولت استخدام المواقع للحجز ولكنها غير مفعلة على النحو الأمثل".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من التطور فى قطاع النقل، إلا أنه ما زالت وسائل النقل خارج القاهرة فى حاجة لنظرة.

وانتقد النائب أيضا تأخر تفعيل قانون تنظيم النقل البرى، والذى تم إصداره فى 2019، مؤكدا أهمية تفعيل هذا القانون لتطوير منظومة النقل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة طلب مناقشة طلب مقدم من النائب هشام الحاج على، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر ـ

وقال مقدم طلب المناقشة خلال استعرضه للطلب أمام الجلسة العامة اليوم،:" قطاع النقل يخوض سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية".