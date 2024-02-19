شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ يطالبون بعقد مؤتمر لــ"النقل".. ويؤكدون: القطاع شهد إنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تناقش طلبا مقدما من النائب هشام الحاج على، وعشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "إستراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص فى توطين صناعات وسائل النقل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة" مطالبات بعقد مؤتمر متخصص فى النقل.

ووجه النائب محمد أبو غالى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لوضعه النقل والطرق ضمن أولويات النقل، مشيدا بما حدث فى النقل والطرق، مشيرا إلى أن النسب الحالية لمعدلات الطرق تصل للمعدلات عالمية وهذه نقلة حضارية.

وأكد أن الاقتصاد يعتمد على النقل منظومة النقل، مؤكدا أنها منظومة ليست سهلة، متسائلا عن كيفية دمج التكنولوجيا فى النقل، مضيفا :" النقل الذكى الممثل فى المنصات ممكن يعمل نقل نوعية فى رفع العب الاقتصادى عن الدولة".

وطالب بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل، وضرورة فض الاشتباك بين الجهات فى مسالة النقل، وأن يكون النقل تبع لوزارة النقل وليس للمحافظات كما هو الحال الآن، داعيا إلى ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر لـ"النقل" بمشاركة الجميع الحكومة والقطاع الخاص.

بدوره، قال النائب مجدى بركات، أن قطاع النقل شهد حالة من الإنجازات فى الطرق والمواصلات، متسائلا عن أهمية نقل الخبرات من الشركات الأجنبية للمصريين فى إدارة النقل، مضيفا :" المسألة الأخرى تتعلق بالنقل النهرى الذى كان يعد أغلبه من القطاع الخاص، فهل الحكومة رصدت مشكلات النقل النهرى ليشهد طفرة قريبا"، وأوصى أهمية التوسع فى الشركات المساهمة بشأن قطاع النقل.