نواب بالجلسة العامة للشيوخ": لا أحد يستطيع أن ينكر النهوض بملف النقل والطرق

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة طلب مقدم من النائب هشام الحاج على، وعشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "إستراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص فى توطين صناعات وسائل النقل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة" أنه لا أحد يستطيع أن ينكر النهوض بملف النقل والطرق.

وقال النائب أحمد شعبان: "هذا الموضوع يكاد يكون الذى له استراتيجية متكاملة وله معالم محددة الأهداف وتحقق منه 95 % وتم إنشاء 9 آلاف طرق جديد و1000 كوبرى ونفق، لكن لم يساهموا فى الناتج المحلى هنا يكون فى خلل".

وتابع: "يجب أن يستفيد من هذا القطاع كل القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه هناك حالة من الأزمة" مطالبا بأهمية الاستفادة من هذه النقلة النوعية فى الطرق.

بدوره، قال النائب محمود سامى الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى :"لا أحد ينكر وجود طفرة وتقدم فى قطاع النقل والطرق"، متسائلا ما هى خطة الدولة للتقشف فى قطاع النقل؟.

وقال النائبة إيفلين ثابت: "أنا بركب القطاع من 30 سنة، وأشيد بحالة الطفرة التى حدثت، كما أشيد بوجود تنوع فى القطارات لجميع الفئات، موجهة سؤال للحكومة عن الصعوبات فى الحجز الإلكترونى لتذاكر".

وطالبت بوجود تطوير مواعيد القطارات، مشيرا إلى وجود نقل جماعى فى القاهرة، مطالبة بوجود خطة لتطوير النقل الجماعى بحيث يتم تقليل استخدام النقل الملاكي.

وقال النائب محمود أبو سدير: "الحقيقة أن هذه المناقشات هامة للغاية"، مطالبا وزارة النقل بعمل عرض عن رويتها سواء السكك الحديد أو الموانى أو غيرها من الأنشطة، متسائلا عن حجم الإنفاق الفترة الماضية والمقرر الفترة المستقبلية؟.

وقالت النائبة هند جوزيف: "بشكل كامل الجميع يشهد حالة التقدم"، مطالبة بتطوير النقل فى الصعيد، مؤكدا أن هناك بعض المشروعات فى محافظة أسيوط لم تنته سريعا.

وأوضحت أن هناك معاناة فى مسألة النقل الجماعى بمحافظة أسيوط وخاصة أيام المدارس، مطالبا بمزيد من القطارات، كما طالبت بأهمية الحفاظ على ما تم انفاقه على قطاع النقل.