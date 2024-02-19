وزير الخارجية الفلسطيني: لدعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إنه "حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية"، مطالبا محكمة العدل الدولية بـ"دعم حق شعبنا في تقرير المصير".

وأضاف المالكي في كلمته، أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أنه "لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له".

ولفت الى أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط"، مشيرا إلى أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، داعيا إلى "وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي".

وشدد المالكي على "ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت".