الارصاد الجوية: الطقس غدا يستقر تدريجياً وترتفع درجات الحرارة خلال النهار

اشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوي، الى ان "تدريجياً ينحسر تأثير المنخفض الجوي اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأثنين، حيث يتجه جنوب شرق تركيا ويبقى الطقس متقلباً بشكل محدود حتى صباح يوم الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية نهاية الأسبوع".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1500 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجياً ويتحول الطقس الى غائم جزئياً بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة. والثلاثاء، غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار وفي الفترة المسائية في المناطق الجنوبية والشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق".

وذكرت ان "طقس الأربعاء غائم جزئياً وضباب محلي على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار ويستقر الطقس تدريجياً ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1800 متر وما فوق خلال الليل. والخميس قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خاصة جنوب البلاد و في الداخل".