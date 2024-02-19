النشرة: اعتصامات للمخاتير في عدد من المناطق احتجاجا على رفع رسوم معاملات إخراج القيد

افاد مراسل النشرة في صيدا انه بدعوة من رابطة مخاتير صيدا برئاسة إبراهيم عنتر، نفذ عدد كبير من مخاتير صيدا وقضائها إعتصاما حاشدا أمام مدخل سراي صيدا الحكومي.

كما نفذ، مخاتير البقاع وقفة احتجاجية امام المراكز الحكومية ودوائر النفوس في محافظتي زحلة وبعلبك الهرمل احتجاجا على رفع رسوم معاملات إخراج القيد ومعاملات الطلاق والزواج وتصديق المعاملات.

وفي بعلبك نظمت رابطة مخاتير بعلبك الهرمل اعتصاما امام مركز المحافظة شارك فيه عشرات المخاتير والقيت كلمات للمخاتير محمد ياغي، حسين جمال الدين وحسن عباس طالبت الكلمات بتعديل المادة ٦٦.

ونفذ رابطة مخاتير البقاع الشمالي اعتصاما اما قلم نفوس واللبوة احتجاجا على رفع رسوم معاملات القيد.

وللغاية أجرى ليل امس الأحد وقبل تنفيذ الوقفات الاحتجاجية رئيس رابطة مخاتير الهرمل عبد الناصر الساحلي اتصالا برئيس لجنة الموازنة النيابية ابراهيم كنعان واتفق على عقد اجتماع عند الساعة العاشرة من يوم الأربعاء لإعادة النظر بالمادة ٦٦.

ونفذ تجمع مخاتير حاصبيا وقضائها وقفة احتجاجية أمام مركز نفوس حاصبيا بمشاركة حشد من أبناء حاصبيا والجوار للتعبير عن رفضهم الضرائب المفروضة على احراجات القيد وجميع المعاملات التي تهم المواطنين في دوائر النفوس والتي بات المواطن لا يستطيع تحملها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وطالب المعتصمون مجلس النواب وجلس الوزراء التراجع عنها قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية .