«أطول احتـ.لال عسكري في العالم».. «العفو الدولية» تطالب الدول بمراجعة علاقاتها مع إسرائيل بسبب فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أن على إسرائيل "إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان."

وقالت المنظمة إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين "هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم."

كما أكدت منظمة العفو الدولية أنه "على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري."

وتواصل مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق غزة، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، وذلك في اليوم اللـ136 للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في غزة، أسفرت عن سقوط 127 شهيدا و205 إصابات، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28985 شهيدا و68883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن الهلال الأحمر مشاركة طواقمه في مهمة إجلاء الجرحى من مشفى ناصر بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO، حيث شارك فيها 5 مركبات إسعاف أجلت 14 جريحاً واثنين من المرافقين، وتم نقل الحالات إلى مستشفيات الأمريكي الميداني والإندونيسي الميداني في محافظة رفح.

وأكدت وزارة الصحة بغزة أن 150 مريضا لا يستطيع الحركة مكدسين داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر الطبي دون رعاية طبية بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه الطبية.