"محلية النواب" تناقش طلب إنشاء كوبرى بالزيتون.. وتؤكد: المواطن أولوية الرئيس

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدى، بشأن عدم البدء فى تنفيذ كوبرى مشاة بميدان الحلمية - حى الزيتون - بمحافظة القاهرة، بالرغم من موافقة محافظ القاهرة على إدراجه بخطة العام المالى 2023/2022، وتم إسناد الأعمال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقال النائب عمرو رشدى، عضو مجلس النواب، إن ميدان الحلمية بحى الزيتون يشهد كل يوم حوادث حيث توجد مدرسة فى الميدان، معقبا: "الناس استغاثت وتقدمت بطلب لمحافظ القاهرة لإنقاذ المواطنين".

وأضاف النائب عمرو رشدي: "وكان رد المحافظة أنه سيتم عمل كوبرى مشاه فى 2021 ونزلت لجنتين خلال السنتين الماضيين لتحديد مكان الكوبرى وحتى الآن متعملش الكوبرى ولا يوجد أى استجابة ومش لاقى رد أقوله للناس".

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "اللجنة تسير على نهجين أولهم أننا مش بنجيب مسؤولين الحكومة علشان نضايقهم لا علشان الدولة تنجح، كل الطرق اللى بتتعمل من هيئة الطرق والكبارى تفتقد السلامة العامة".

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن الأولويات مختلفة بين الحكومة وبين مجلس النواب، معقبا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع المواطن رقم واحد لكن الحكومة مش عاملة رقم للمواطن".