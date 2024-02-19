وفد صحة النواب يتفقد مستشفى رمد أسوان ويستمع لشكاوى المواطنين والطاقم الطبى

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلمانى من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد اليوم، مستشفى رمد أسوان ضمن الجولة الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التى تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل الدكتور تامر أحمد على مدير مستشفى رمد أسوان والدكتور إيهاب عماد حنفى مدير فرع هيئة الرعايه فى أسوان، ورحاب على مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واصطحبوا الوفد البرلمانى فى جولة تفقدية لأقسام المستشفى المكون من أربع طوابق وتشمل الطواريء والعيادات الخارجية وقسم الأشعة والمعامل وقسم العمليات والعناية والقسم الداخلى واستراحة الأطباء والصيدلية.

واستمع الوفد البرلمانى من لجنة الصحة بمجلس النواب للمواطنين بمستشفى الرمد للوقوف على مدى الخدمه المقدمة إليهم ومدى رضاهم عنها لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحى الشامل، كما استمع الوفد للطاقم الطبى لرمد أسوان للوقوف على جاهزية الأقسام بعد تفقد سكن الأطباء وقسم العمليات.

ويضم الوفد البرلمانى النائبة سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة والنائب محمود أبو الخير ونواب محافظة أسوان النائب على البدرى خالد رضوان والنائبة ريهام عبد النبي.