شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: قطاع الطرق والكبارى يشهد طفرة غير مسبوقة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أمين عام تحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب إرادة جيل، أن قطاع الطرق والكبارى فى مصر يشهد طفرة غير عادية مما ساعد على توفير الوقت والجهد وقطع الغياربجانب أنها تساعد على جذب الاستثمار والمستثمرين.

وتساءل "مطر"، خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل فى مصر الحكومة: هل القروض المحتملة على القطارات والمونول تؤثر على المواطن الطبيعى؟.