شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تخطيط النقل: سباق بين الدول للحصول على إدارة وتشغيل القطار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أن السياسة العامة لوزارة النقل تتمثل في تهيئة البنية التحتية فضلا عن البيئة التشريعية والتعاقدية إلي أقصي مدي لتأهيل المجال لدخول القطاع الخاص، ونجحت بشكل كبير في ذلك، مدللة علي ذلك بإسناد شركة خاصة مسئولية نقل البضائع في السكك الحديدية، وذلك بعد التطوير الكبير الذي شهده الأسطول فضلا عن الجرارات الجديدة، حيث تعمل الشركة حاليا بالأسطول الجديد ومعها موظفين من السكة الحديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن: “استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وقالت منى حسن قطب إنه من دلائل تهيئة المجال سواء البنية التحتية أو التشريعية أو التعاقدية السلمية لدخول القطاع الخاص أيضا، كبري الشركات العالمية التي تعمل علي تشغيل محطات الحاويات والبضائع، لاسيما بعد التطورات التي شهدها قطاع النقل البحري.

وفيما يخص شراكة القطاع الخاص في إدارة مترو الأنفاق، أشارت "قطب" إلي الشركة الفرنسية التي تدير الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة لمد ، كاشفة عن وجود سباق بين الدول حاليا لتشغيل القطار الكهربائي السريع، ومنها الشركة الألمانية المشغلة الرئيسية في ألمانيا، حيث تعمل بكل جهدها.

ولفتت مني حسن قطب، إلي أن الخبرات التعاقدية أصبحت تظهر بقوه في وزارة النقل، مشيرة إلي التطوير الذي تشهده أيضا قطارات النوم فضلا عن استهداف وزير النقل توفير قطارات نقل متميزة للقطاع الخاص.

وعن مشاركة القطاع الخاص، أكدت "قطب" إلي أنه بخلاف التشغيل والصيانة والإدارية، فهناك أيضا الإنشاءات حيث تسعي وزارة النقل لتوفير فرص للقطاع الخاص في البنية الأساسية.

وكشفت أن النقل النهري أصبح منظومة متكاملة من خلال عمليات التطوير التي يشهدها، قائلة: النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص، ويتم تهيئة البنيئة المعلوماتية، بهدف عمل نافذة واحدة للحصول على التراخيص، تمهيدا لدخول القطاع الخاص، موضحة أن هناك العديد من الموانئ التي يوجد بها شركات قطاع خاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعملية التهيئة والإشراف والمتابع.