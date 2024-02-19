"تخطيط مشروعات النقل": المناطق اللوجستية طفرة كبيرة فى القطاع

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إن وزارة النقل تعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وذلك لخدمة حركة التجارة، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركى.

وتابعت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل: "المناطق اللوجيستية تعمل على خلق فرص عمل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية فى مصر، وذلك من خلال ربط الموانئ بالمناطق الصناعية، حيث تستهدف الوزارة دعم ستة موانئ، وتنفيذ عدد من المشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومعدات التشغيل بالموانئ ومعدات الحماية المدنية وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحرية".

وأشارت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إلى أنه فيما يخص شراكة القطاع الخاص فى مشروعات وزارة النقل، الوزارة تعمل بشكل صارم فى هذا الملف، بداية من توفير واتاحة كافة المعلومات، خاصة وأن القطاع الخاص يريد الوقوف على كافة التفاصيل وهذا ما توفره الوزارة، إضافة لاشتراط الوزارة تقديم الخدمة دون مغالاة أو تعسف فى مقابل الخدمة حتى لا ينعكس الأثر على المواطن، هذا على صعيد مشروعات النقل، وفيما يخص المشروعات التنموية العملاقة الوزارة تعمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص وهذا هو الفكر المسيطر على الوزارة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج على، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر.