شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تطالب بإسناد تقييم المشروعات مع القطاع الخاص لشركات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لمصر الحديثة بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، الحكومة بإسناد تقييم المشروعات الحكومية التى سيتم التحول فيها إلى القطاع الخاص، من قبل بناء شركات عالمية بما يعطى الثقة للأفراد والمستثمر سواء داخل مصر أو خارجها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن: “استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وقال "دعبس" إن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بقطاع النقل وتحقيق نهضة غير مسبوقة به، حتى أنه تم تدريب الموظفين والقائمين على هذا المرفق حتى أصبح المظهر العام مُشرف.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لمصر الحديثة بمجلس الشيوخ، على أهمية إشراك القطاع الخاص فى النقل والمواصلات بشكل أكبر، لاسيما وأن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد أعلنت أن 80% من مشروعات خطة التنمية تقوم بها الدولة مما يعنى أن نصيب القطاع الخاص ضئيل.