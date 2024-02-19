النقل لـ"الشيوخ": لا يوجد الآن حافلة مستوردة والاعتماد على الصناعة المصرية

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إن وزارة النقل تعمل على توطين صناعة النقل في مصر، والآن لا يوجد لا حافلة مستوردة من الخارج والاعتماد على الصناعة المحلية وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "إستراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيـز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى توطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأشارت إلى أن هناك بينة أساسية لإنشاء قطار سريع يمر الغردقة ثم الأقصر وأسوان من أجل أن يطلع السائح عن التراث الأثرى فى 24 ساعة، مؤكدة أن الوزير كامل الوزيرى يلتقى بالوزراء سواء السياحة وقطاع الأعمال والبيئة ويعقد اجتماعات دائمة للتنسيق وهو الأمر الذى ينتج عنه هذه المشروعات الكبرى.

وتساءل رئيس مجلس الشيوخ على أهمية وجود خط قطار ينقل ما بين الأقصر وأسوان والغردقة لكى يحقق السائح راحة ويجذب السياح.

وقالت ممثلة وزارة النقل :" البنية الأساسية موجودة ويوجود تفاوض لإدارة القطار السريع، كما يوجد لتسويق لبعض المحطات وسوف يتم الانتهاء منه قبل 2026".