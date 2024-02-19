"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة عامة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل للجنة المختصة

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج على، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر، والمناقشات التى دارت بشأنه فى الجلسة العامة، ورد نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات، للجنة النقل بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير شامل بشأنها.

وقال مقدم طلب المناقشة خلال استعرضه للطلب أمام الجلسة العامة اليوم: "قطاع النقل يخوض سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر"، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية".