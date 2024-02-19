مراقبو الاقتصاد بالجنوب داهموا مستودعا للمواد الغذائية في صديقين وضبطوا مواد منتهية الصلاحية

افاد مراسل النشرة في صيدا انه حرصا على سلامة المستهلكين وخاصة النازحين في منطقة الجنوب، داهم مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب مستودعا للمواد الغذائية في بلدة صديقين قضاء صور باشراف من رئيسة المصلحة ميساء حدرج وبمؤازرة جهاز امن الدولة - مكتب صور، حيث تم ضبط كمية من الزيوت والجلاب والصلصة والحبوب والبهارات منتهية الصلاحية. وتم نظم محضر ضبط بالمخالفة وتم تلف البضاعة المضبوطة تنفيذا لاشارة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان .

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