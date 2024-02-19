لجنة المرأة والطفل أقرت مواد في اقتراح قانون إعطاء الام السجينة حق رعاية ومجالسة اطفالها

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا خصص لاستكمال النقاش حول اقتراح القانون المتعلق بإعطاء المرأة السجينة حق حضانة ومجالسة اولادها.

واعتبرت رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين، ان "القانون يتعاطى مع حقين أساسيين للام وللطفل"، مشيرة إلى ان "تطبيقه دونه عقبات في ظل واقع السجون الحالي". وشددت على ان "هدف التشريع هو التغيير نحو الأفضل، والقوانين هي معبر للتغيير".

ولفتت إلى انه "تم خلال الجلسة اليوم استعراض الواقع الحالي لاوضاع النساء الحوامل والأمهات في السجون اللبنانية، وقد تبين ان الأمر متوقف خلال الفترة الحالية على مبادرات شخصية من آمري ومديري السجون دون الاستناد الى اي نص قانوني، وانطلاقا من الحق الانساني وانهم يحاولون قدر المستطاع تأمين ظروف مساعدة في ظل غياب الأجنحة والغرف الخاصة التي تناسب الامهات والحوامل".

وذكرت عز الدين ان "المجتمعين اقروا اليوم مجموعة مواد قابلة للتنفيذ، وتم تعليق البت بالمواد الاخرى لاستكمال البحث الخميس المقبل مع الإدارات والوزارات المعنية خاصة الصحة والشؤون الاجتماعية".