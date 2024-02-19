وزير الاتصال الحكومي الأردني: تنسيق بين عمان والرياض بشأن القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، عمق العلاقات بين الأردن والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا بين عمان والرياض بشأن القضية الفلسطينية.

وأشاد المبيضين في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية (واس) بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، بفضل توجيهات الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصهما على تطوير علاقات البلدين في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة.

وقال إنه منذ نشأة الدولة الأردنية وهي في تنسيق عالي المستوى مع المملكة العربية السعودية في القضايا الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضايا التضامن العربي، مثمنًا الدعم السعودي للأردن في مواجهة الأزمات التي كان يتعرض لها وأبرزها وأهمها الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى دعم مكانة الأردن ودوره في القضية الفلسطينية.

ولفت النظر إلى أن الشأن الفلسطيني اليوم هو الموضوع الطاغي والأكثر أهمية، وأن هناك تنسيقا بين البلدين، خاصة وأنهما جزءٌ من اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض؛ لمتابعة مخرجاتها فيما يتعلق بالدعوة لإنهاء الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين وزيري خارجية البلدين، إلى جانب التفاهم حول ضرورة إيجاد مخرج سياسي عادل وشامل واستعادة المسار السياسي للعملية السلمية، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق المبيضين إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، منوهًا بما يجده الاقتصاد الأردني من دعم من خلال المشاريع التي نفذتها السعودية بالأردن في سياق المنحة الخليجية.

وحول مشاركة الأردن في أعمال منتدى الإعلام السعودي.. أكد أهمية أجندة المنتدى الحافلة بالمواضيع المهمة، مثل: محورية الإعلام الجديد ومواجهة الإشاعة والتطور التقني، الأمر الذي يستوجب من الدول أن تطور حالات وآليات الاستجابة لمواجهة الإعلام الجديد بالأخبار غير الدقيقة والإشاعة التي تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأن تتكيف وتجد أدوات فاعلة لمواجهة مثل هذه الحالات، والارتقاء بمستوى المحتوى والمضمون الذي يبث.

ونوه وزير الاتصال الحكومي الأردني، إلى مشروع (نيوم) قائلا: "إن المشروع نقلة جديدة في عالم الشرق الأوسط ومستقبله وفوائد هذا المشروع ستنعكس على المجتمعات"..