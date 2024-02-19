فيه خلل.. برلماني: رغم إنجازات "النقل" فلا صدى لها في رفع الناتج المحلي الإجمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ إن للحزب رأيًا من شقَّين حول موضوع استراتيجية قطاع النقل في مصر؛ الشق الأول مشرق والثاني مظلم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وقال شعبان، في كلمته: إن قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له استراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف، تم تنفيذ 95% من خطته، بقيمة نحو 2 تريليون جنيه، من 7 آلاف كيلومتر إنشاء طرق جديدة، و10 آلاف كم تطوير طرق، ورفع كفاءة ألف كوبري ونفق رابط.

واستكمل نائب "التجمع": رغم كل تلك الإنجازات؛ فإنه لم يكن لها صدى في رفع الناتج المحلي الإجمالي. إذن هناك خلل، وإذا لم يكن لها صدى أو تنمية اقتصادية حقيقية وانخفاض أسعار السلع بعد تقصير زمن النقل وسرعته، فهناك إذن خلل.

وتساءل النائب: إذا كانت الدولة صرفت كل هذه الأرقام والملايين لإنجاح قطاع ولم يكن له صدى على باقي القطاعات، بالتالي هناك خلل في القطاعات الأخرى، وكل مسؤول في تلك القطاعات يعتبر مشاركًا في إهدار مال عام ما دام لم يُنفذ ويُنجر على مدار 10 سنوات سابقة.

وحذر نائب "التجمع"، قائلاً: "نحن في أزمة وفيه غليان، عاوزين ناس مبدعين مقاتلين، لا مانع من أن نقول لأي مسؤول لا يعمل متشكرين، وندور على غيره، ما دام لم يستطع الاستفادة من هذا الإنجاز يبقى يروح ونشوف غيره".