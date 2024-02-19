سهرة حمراء وراء مقتل اللواء العبيدي.. الداخلية تكشف تفاصيل الجريمة- بيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة التفاصيل الكاملة لمقتل اللواء حسن العبيدي داخل شقته بمنطقة فيصل.

التحريات وجمع المعلومات توصلت إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من: رمضان محمد بليدى على 29 سنة، يعمل سائق، ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة، سبق اتهامه فى العديد من القضايا، أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد"، وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته، عبده عسلية 19 سنة وخراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا 22 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها/ منة 17 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر، القاهرة.

أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد إستغلا إستضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه ، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.. كما تم ضبط المدعوة/ أية رضا محمود، 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات.

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