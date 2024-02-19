شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية هيام فاروق تشيد بإنجازات الدولة فى قطاع النقل والمواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإنجازات العظيمة التي تحققها وزارة النقل والمواصلات في كل أنحاء مصر سواء على مستوى النقل البري أو البحري أو خطوط السكة الحديد مما ساهم في دعم حركة التنمية ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن" إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ".

طرحت فاروق، تساؤلات، الأول خاص بطريقة القاهرة أسيوط الشرقي المعروف باسم الصحراوي الشرقي والذي تم الانتهاء من تطويره بكفاءة عالية وأصبح طريقة نموذجي ذات مواصفات عالمية، لكن نفاجأ المسافر المتجه للقاهرة بعد نهاية هذا الطريق عند وصوله بوابات حلوان بكارثة تسمى وصلة مايو، وهي المسافة من بوابات حلوان إلى طريق الأوتوستراد، حيث إن هذه الوصلة حيث بها الكثير من الحفر والمطبات والكثير من الحفر التي تسبب في الكثير من الحوادث وأعطال للسيارات".

وقالت إن هذه الوصلة على هذا الحال منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتم الانتهاء من أعمال إصلاحاتها رغم، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن هذه الوصلة تقع في المسافة بين حدود محافظ الجيزة وحدود محافظة القاهرة، متسائلة: "متى يتم الانتهاء من إصلاحها حفاظا على حياة المواطنين وسلامة السيارات".

وقالت إن الأمر الثاني وهو خاص بقطاع النقل البحري وكلنا يتشهد التطور الملموس في قطاعي النقل البحري والمواني المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، ويوجد اتجاه موازى تقوم الدولة المصرية ووزارة السياحة بتنفيذ استراتيجية لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت وتحويل مصر إلى مقصد دولي لليخوت، فما هي الإجراءات التي اتخذها قطاع النقل البحري لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة باليخوت الأجنبية عند وصولها ومغادرتها للموانئ ".