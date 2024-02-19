رئيس حقوق إنسان النواب: عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعكس التزام مصر بالقضية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الدور المصرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة فى 1948.

وأضاف رضوان، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الدعم والتأييد للشعب الفلسطينى وعدم السماح لقوات الإحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، يعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطينى ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام فى المنطقة.

وتابع "رضوان" أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، فضلا عن مشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، مشيرا إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير، والتى تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأى الاستشارى، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأى استشارى من المحكمة،

ولفت "رضوان" إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الرأى الاستشارى، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة"،كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأكد "رضوان" على أنه لمصر دورا، تاريخيًا بارزًا فى دعم الشعب الفلسطينى فى نضالهم من أجل الحرية والاستقلال. منذ عقود، حيث تعاونت مصر مع الفلسطينيين فى مختلف المجالات، سواء كان ذلك فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو الثقافي. ومع تولى الرئيس السيسى للحكم فى مصر، تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصرى قوى للشعب الفلسطيني.

وأشار فى تصريحاته، إلى أن مصر قيادة وشعبا ستظل تدعم الشعب الفلسطينى فى نضالهم من أجل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة، ومصر اعربت رفضها لأى تهجير قسرى للفلسطينيين إلى سيناء أو أى منطقة أخرى، لافتا إلى أن عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعكس وعى مصر بأهمية الحفاظ على هوية وأرض الشعب الفلسطينى وعدم المساس بحقوقهم.

واستطرد "رضوان" ليؤكد أن موقف مصر كان وسيظل نابعًا من التزام مصر بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التى تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمحرومة، وإنها تعكس رؤية مصر الاستراتيجية فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، والتى تعتبر حقوق الشعب الفلسطينى جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

وشدد "رضوان" على أنه بالرغم من من التحديات التى تواجهها المنطقة، فإن الشعب المصرى يظل ملتزمًا بدعم الشعب الفلسطيني. يعتبر الشعب المصرى القضية الفلسطينية قضية عادلة ويؤمن بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.