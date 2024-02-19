شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط مشروعات النقل: الانتهاء من نظام التذكرة الموحدة لوسائل النقل خلال عام والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أن الوزارة تعمل علي الانتهاء من منظومة "التذكرة الموحدة" لجميع وسائل النقل الجماعي ومنها المترو والقطار الخفيف و المونوريل، إضافة إلي منظومة "قطارى" لمتابعة القطارات والحجز، وذلك بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية خلال عام ستكون هذه المنظومة قد اكتملت، وأن منظومة نقل البضائع ستشهد مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وأن هذا الفكر هو المسيطر علي الحكومة ممثلة في وزارة النقل، والدولة تعمل علي تهيئة البنية التشريعية لدخول شركات القطاع الخاص، وبالفعل هناك بعض الشركات بدأت العمل في المنظومة، وأن النقل النهرى سيشهد طفرة هائلة وذلك بعد انتهاء البنية التحتية فضلا عن قرب الانتهاء من آلية مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر، وهناك خطة شاملة لتطوير النقل النهرى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز