شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن إجراء انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين 4 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين أنها تلقت خلال فترة التنازلات والطعون طلبات تنازل الزميل أسامة دعبس المرشح على منصب نائب رئيس الرابطة، والزملاء نادر عبد الباقى، ومحمد تركى، ومحمد القاضى، وياسر التهامى، المرشحين على منصب عضوية المكتب التنفيذى.

وأضافت نقابة الصحفيين في بيان لها، أنه فُتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير 2024م، مؤكدة أنه ستعلن اليوم الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.

وتابعت:"تجرى الانتخابات يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024م من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً بالدور الرابع فى النقابة لاختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء)".

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.