شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالشيوخ تطالب بتقنين التوك توك خلال الجلسة العامة.. والحكومة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، تقنين التوك توك، لافتة إلى أنه اقتصاد موازي وأمر قائم بالفعل، إضافة لضرورة إيجاد حلول لسيارات الفان التى تقف قبل بشكل عشوائي على جانبي الطريق وفى مطالع ومنازل الطريق الدائرى، حتى لا يتسبب الامر فى حوادث، وهو ما يتطلب تدخل عاجل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وعلقت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل،:" اتفق، مؤكدة أن التكاتك توفر فرص عمل، لكن ليس هناك شروط للترخيص لمن يقودها، مما يستوجب أن يكون هناك شروط للترخيص من قبل إدارة المرور لتقنين الأمر، مشيرة إلي أن "التوك توك" اقتصاد موازي وأرباحه لا تراها الدولة، لكنه موجود، وهناك أسر تحتاجة، قائله : "لابد أن يكون هناك مواصفات للشخص الذي يقود التوك توك، وأيضا أماكن لتسيره في الطريق".

وأضافت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل: " أتمني يكون هناك منظومة متكاملة للتوكتوك، نعيشها وننفذها".