أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن "الحكومة فقدت ثقة الأمريكيين والمجتمع الدولي ونحن بحاجة للتغيي، وإسرائيل بحاجة إلى إعادة ثقة الجمهور في مستواها السياسي ومن أخفق لا يمكن أن يصلح"، معتبراً أن "الحكومة لا تفعل شيئا غير العراك مع الأميركيين ولا خطط لديها بشأن عودة المستوطنين في الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: الحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئا غير العراك مع الأميركيين ولا خطط لديها بشأن عودة المستوطنين في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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