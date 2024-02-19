"القسام": استهدفنا قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ان "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

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