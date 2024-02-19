الخارجية القطرية: نؤكد دعم قطر لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المستجدات بالأراضي الفلسطينية"، مشددا على أننا "نؤكد دعم قطر لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة، ونشدد على موقف دولة قطر الداعي إلى توفير الحماية للمدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للمحاصرين في القطاع".
من جانبه، أعرب غوتيريش، عن "تقديره لجهود دولة قطر المستمرة الرامية إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان".
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