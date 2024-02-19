الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يواصل عدوانه في الشمال وعليه التراجع عن حدودنا وسنحقق ذلك دبلوماسيا أو عسكريا

شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أن "حزب الله يواصل عدوانه على المجتمع الإسرائيلي في الشمال، وعليه أن يتراجع عن حدودنا وسنحقق ذلك دبلوماسيا أو عسكريا".

ولفت ليفي، الى أننا "سنواصل فعل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح الرهائن وحماس تستخدم المستشفيات لإطلاق الصواريخ واحتجاز الرهائن"، معتبراً أن "منظمة الصحة العالمية تغطي على ما تفعله حماس في المستشفيات، وحماس تستخدم مؤسسات الأونروا لحفر الأنفاق وتخزين الصواريخ".