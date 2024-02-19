وزيرة الدفاع النمساوية: شراء معدات عسكرية لدعم الجيش الفيدرالي بـ 1.8 مليار يورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر اليوم الاثنين عن شراء معدات عسكرية جديدة لدعم الجيش الفيدرالي بقيمة 1.8 مليار يورو.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت وزيرة الدفاع النمساوية ، في مؤتمر صحفي اليوم ، "إن الوعي الدفاعي زاد بشكل كبير منذ بدء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".

وأعربت تانر عن سرورها لتحديث القوات المسلحة بأكبر حزمة مالية مع التركيز على شراء الدبابات ودعم القوات البرية بأكبر تمويل منذ 20 عامًا.

وقالت وزيرة الدفاع النمساوية : "لقد شعر الناس بالأمان لفترة طويلة في الماضي ، لكن الآن عادت الحرب التقليدية إلى قارتنا وهو ما يتطلب منا ضرورة الارتقاء بالمجال العسكري المدرع".