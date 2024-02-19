وزارة الري: الرجوع لأجهزتنا المعنية حال رغبة بعض الجمعيات حفر آبار مياه جوفية

ياسر رشاد - القاهرة - شددت وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة الرجوع لأجهزة الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم حال رغبة بعض الجمعيات الخيرية والأهلية حفر آبار للمياه الجوفية.

وعلقت وزارة الموارد المائية والري، حول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية فى المناطق النائية، قائلة: إن الوزارة تؤكد علي أن أى إجراءات يتم إتخاذها من أى جهة - سواء أفراد أو جمعيات - لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة ( قطاع المياه الجوفية ) مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية، من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .

واوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري للحفاظ علي هذا المورد المائى الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة .