شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى نائب التنسيقية يشيد بإنجازات وزارة النقل فى الطرق.. ويطالب بسرعة تعويض الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، في قطاع النقل والمواصلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن" إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ".

وقال فوزى، إن كابوس حوادث الطرق والذي كان يتمثل في حوادث القطارات وحوادث الطرق السريعة والتكدس والاختناق المروري، وزارة النقل استطاعت من خلال الدعم المطلق من القيادة السياسية انجاز الملف خلال سنوات قصيرة، مشيرا إلي أن طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي احد الطرق الهامة، لأنه طريق يربط محافظات القاهرة الكبرى بالوجه البحري والصعيد".

وأشار إلي أنه تم إنجاز نحو 30 % من هذا الطريق لذا نطالب بسرعة الانتهاء منه نظرا لأهميته، بالإضافة إلي ضرورة صرف التعويضات الخاصة بالأهالي الذين تم نزع أراضيهم كمنفعة عامة" سواء لإنشاء طرق عامة أو لإنشاء محاور تربط غرب النيل بالشرق، مشددا علي أهمية سرعة وضرورة صرف تعويض هؤلاء المصريين لأنهم فقدوا أراضيهم".

وأختتم فوزي حديثه عن الطرق الداخلية للقرى والنجوع، قائلا:" حالة الطرق الفرعية متردية جدا وتحتاج إلى وقفة كبيرة من الحكومة متمثلة في وزارة النقل والتنمية المحلية وهناك حالة استياء شديدة من الأهالي نظرا لما آلت إليه حالة الطرق في القرى والأرياف وخصوصا بعد انتهاء البنية التحتية للقرى في ظل مشروع حياة كريمة".