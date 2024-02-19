شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يشيد بدعم كوت ديفوار لمصر فى رفض التهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس اليوم، أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار، وأعضاء الوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان في البلدين الصديقين.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برئيس الوفد الإيفواري ومرافقيه متمنيا لهم التوفيق فى زيارتهم لمصر، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على مختلف الأصعدة في ظل تميز العلاقات بين القيادتين السياسيتين بهما .

وأعرب عن تطلعه في أن تساهم هذه الزيارة في دفع العلاقات إلي آفاق أرحب فى كافة المجالات برلمانيا وسياسيا واقتصاديا بما يخدم مصالح الشعبين .

وأشاد المستشار "عبدالرازق" بالمواقف الإيفوارية الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، وخاصة فيما يتعلق بتأييد كوت ديفوار لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه أعرب أداما بيكتوجو عن تقديره لحسن الاستقبال الذي شهده ومرافقوه منذ وصوله إلي القاهرة منوهاً بما تشهده مصر من تطور وإنجازات لمسها الوفد أثناء الزيارة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بموقف مصر من القضية الفلسطينية، مؤكداً أن بلاده ترفض كل أشكال العنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتدعو إلي ضرورة إدخال المساعدات لقطاع غزة فوراً .

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.