اعلنت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة في بيان، بانه تنفيذًا للمادة الـ /42/ من قانون الموازنة العامّة للعام 2024، التي قضت بمضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير /10/ أضعاف، على ألّا تقلّ قيمة الغرامة عن /250،000/ ل.ل، فإنّ قوى الأمن الداخلي ستبدأ بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة أعلاه. لذلك، يرجى من السائقين التقيّد بأحكام قانون السير حفاظًا على حياتهم وسلامة الآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: سنبدأ بتطبيق ما ورد في الموازنة حول مضاعفة غرامات السّير 10 أضعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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