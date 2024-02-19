بري تابع تطورات الأوضاع في الجنوب وعرض مع السفير البابوي الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية. كما تابع بري تطورات الأوضاع السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية وذلك خلال استقباله رئيس فريق هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة الجنرال باتريك جوشا والوفد المرافق بحضور رئيس فريق مراقبي الهدنة في لبنان المقدم جيرارد كيرنز. كذلك التقى رئيس المجلس نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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