أميركا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على "دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن". وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة". كما ان مشروع القرار الأميركي بمجلس الأمن سيندد بهجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول.

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