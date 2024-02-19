فادي كرم لقاسم هاشم: الجلسات السابقة كشفت امتناع فريقكم السياسي ورفضه للممارسة الديمقراطية الصحيحة

توجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، في بيان، الى النائب قاسم هاشم بالقول "صحيح ان الجلسات السابقة لم تؤد إلى أي رئيس جمهورية، ولكنها كشفت امتناع فريقكم السياسي ورفضه للممارسة الديمقراطية الصحيحة، فالهدف الحقيقي من الجلسة، اي جلسة المفتوحة، ليس الانسحاب بعد الدورة الأولى، إنما استكمالها بالدورات المتعدّدة التي تليها، وهذه الدورات لم تحصل بسبب افقاد فريقكم للنصاب. فالجلسة المفتوحة بدورات متتالية تؤدي حكما إلى نتيجة ايجابية عندما يكون هناك نية الوصول إلى ذلك، وليس حضور جلسات لرفع العتب".

ولفت كرم، الى أنه "بالنسبة للتشاور، فانه يحصل باستمرار، ونقوم به منذ ما قبل الشغور الرئاسي، ولكن هذا التشاور بقي، ويا للأسف، من دون نتيجة بسبب تمسك الرئيس نبيه بري ومحوركم بمرشح وحيد، فيما أساس نجاح اي تشاور أن يفتح المجال للبرلمان ان يحسم المعركة من خلال جلسة بدورات متتالية، أو أن يفضي إلى التوافق على مرشح خيار ثالث طالما أن اي فريق غير قادر على انتخاب مرشحه، اي التقاطع على منتصف الطريق وليس قطع الطريق عبر التعطيل المتواصل".

وأضاف "اما لجهة ان لبنان يمر بظروف خطيرة، فإن هذا الأمر يشكل سببا إضافيا من أجل التلاقي في منتصف الطريق على خيار ثالث او الخضوع لبدأ الديمقراطية المنصوص عليه في الدستور بالمشاركة في جلسة بدورات متتالية".