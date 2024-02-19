الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية ردا على هجوم مسيرة للحزب على طبريا

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بان الجيش هاجم مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية، ردا على هجوم مسيرة للحزب على طبريا. واكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بانه سنواصل العمل بقوة ردا على اعتداءات حزب الله.

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