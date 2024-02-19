شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مع أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول في فعاليات معرض "مصر للطاقة"، بنسخته السابعة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور، إضافة إلى حضور مسؤولين عالميين في قطاع الطاقة.
وعقد فياض اجتماعات عدة على هامش المؤتمر، خصوصا مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا، حيث جرى البحث في متابعة العمل على تنفيذ عقود مد لبنان بالغاز من مصر.
كما تطرق فياض إلى الموضوع نفسه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى متبولي وحاكم المصرف المركزي حسن عبد الله، إضافة إلى طلبه المساعدة المصرية مع الجانب الاميركي لتجنب العقوبات الناتجة من قانون قيصر.
وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة في بيان بأن "الوزير فياض وهيئة ادارة قطاع البترول يسعيان من خلال هذه المشاركة إلى استشراف فرص التعاون المستقبلي في إطار دورة التراخيص الثالثة لاستكشاف الغاز في المياه اللبنانية مع الشركات العالمية، وذلك على ضوء تعثر هذه العملية أخيرا مع توتال إنرجيز بسب عدم تجاوب الشركة مع الشروط اللبنانية التي تهدف إلى ترسيخ التزام الشركات عبر تقليص المدد الزمنية لبرامج الاستكشاف".
كانت هذه تفاصيل خبر فياض شارك في معرض "مصر للطاقة" وبحث مع متبولي والملا في تنفيذ عقود مد لبنان بالغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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