أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"إطلاق صفارات الإنذار في "علما" و"كرم أبو زمرا" و"دلتون" و"غوش حلب" و"سعسع" و"ميتات" و"أفيفيم" و"برعام" و"يارؤون" في الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في "علما" و"كرم أبو زمرا" و"دلتون" و"غوش حلب" و"سعسع" و"ميتات" بالشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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