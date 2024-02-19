الخارجية: على الدول الراغبة في إعادة الهدوء إلى الجنوب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان

دعت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "كل الدول الراغبة في إعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من اعتداء اسرائيلي في بلدة الغازية - جنوب لبنان".

وطالبت "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهدا لمنع حصولها، نظرا إلى تهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها، ولن ينتج منها سوى الويلات والخراب".