ما قالته إسـ ـرائيل صدقا وكذبا .. مستشار عسكري يكشف تفاصيل نشر الوثائق السرية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء محمد قشقوش، أن نشر الجيش المصري وثائق سرية لحـ ـرب أكتوبر 1973 يؤكد أننا أمام كنز من المعلومات.

وأوضح المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء محمد قشقوش في تصريحات خاصة لـ RT، أن العمل على تجهيز تلك الوثائق ليس وليد اللحظة ولكنه بدأ منذ شهر أغسطس الماضي، ومازال هناك جزء من الوثائق لم ينته العمل منه بعد، مشيرا إلى أنه تتم قراءة مئات الآلاف من الوثائق والعمل على تدقيقها، وتجهيزها.

وشدد على أن "نقطة القوة" في الوثائق المصرية هو أن جزءا كبيرا منها مكتوب "بخط اليد" وليس كما تدعي إسرائيل أن وثائقها تتكون من تصريحات فقط لأحد الجنرالات.

وأوضح المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء محمد قشقوش، أن كتابه الذي صدر منذ عامين ويحمل اسم "حـ ـرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب"، يتناول ما قالته إسـ ـرائيل صدقا وكذبا، مشيرا إلى أن الوثائق تكون خير رد على أي أكاذيب.