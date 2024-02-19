طلال أرسلان من مكان إنهيار المبنى بالشويفات: فاجعة وقعت في المنطقة ولن أستبق أي تحليل

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في تصريح له من مكان إنهيار المبنى في الشويفات، الى ان هناك فاجعة وقعت في المنطقة، ولن أستبق أي تحليل.
واوضح ارسلان بان المطلوب من أهل الإختصاص إخبارنا بما حصل بشأن المبنى المنهار، وما فهمته أن البلدية الموجودة على الأرض الآن، وكانت قد أصدرت إنذاراً منذ سنتين لإخلائه.
وفي المعلومات الاولية حول المبنى المنهار في الشويفات، هناك حوالي 17 شخصا من الجنسية السورية تحت الانقاض الا ان عمليات الانقاذ متعذرة بسبب خطورة وضع المبنى الملاصق الذي اهتزت اساساته.
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