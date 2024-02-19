عون: ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية امر غير جائز سياديا والا تكون تضحيات الشهداء ذهبت سدى

أشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الى أن "لم اقم يوما بأي امر ضد ضميري فعندما يخرج الانسان من ضميره يخطئ، والحل يتطلب الاعتراف بالاخر والقبول بالشروط المتبادلة والا فالنتيجة الاستمرار بالحرب حيث يفرض الرابح شروطه على الاخر".

ولفت عون، في حديث للـ"OTV"، الى أن "فكر اسرائيل يختلف تماما عن حل الدولتين فهي تسعى لقضم فلسطين تدريجيا والان وصلت الى الجزء الاخير، ونحن لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية لكن قسما من الشعب اللبناني قام بخيار والحكومة عاجزة عن اخذ موقف والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه".

وذكر أن "القول ان الاشتراك بالحرب استباق لاعتداء اسرائيلي على لبنان هو مجرد رأي والدخول في المواجهة قد لا يبعد الخطر بل يزيده، وترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية امر غير جائز سياديا والا تكون تضحيات الشهداء ذهبت سدى وتكون اكبر خسارة للبنان"، لاقتاً الى أن "انتخاب الرئيس يكون بعقد جلسات متتالية والتصويت بين المرشحين المطروحين".

وأضاف "تم تعطيل النصاب عند ترشحي بسبب رفض الاخرين لوصول الممثل الشرعي بحسب نتائج الانتخابات لكني عدت واتفقت مع الاكثرية النيابية اما اليوم فهناك انقسام، وانا اقبل كل الصيغ والمحاولات للتوصل الى انتخاب رئيس لكن التفاهم صعب تماما كعقدة الحرب حيث الحل معقد".

وأردف عون، أن "الهدف الابعد هو السطو على صلاحيات الرئيس وهناك انقلاب على الطائف والدستور اللبناني وهذا امر خطير جدا، وطبعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يستطيع القيام بكل المخالفات لوحده بل هناك من يدعمه والا كان سقط سريعا".

وأكد أنه "في الانتخابات المقبلة لا يجب ان ينسى من يدخل الى الصندوق من سرق ماله ليعرف من ينتخب، وأنا اخشى ان يكون جمهور الفساد اصبح اكبر من جمهور البناء في الدولة اللبنانية".

وأردف "الحكومة غير شرعية والحلول محل رئيس الجمهورية يكون بالاجماع والدستور يقول ذلك،