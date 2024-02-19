النشرة: انهيار التربة في الشرحبيل صيدا جراء الامطار مهددة مبنيين سكنيين

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان "الأمطار التي هطلت بغزارة منذ ايام أدت إلى انهيار التربة في الشرحبيل، مهددة مبنيين سكنيين".

وعلى الفور حضرت شرطة بلدية بقسطا، بناء على توجيهات رئيس البلدية ابراهيم مزهر، الذي حضر شخصيًا الى المكان لاقناع السكان بالاخلاء وتواصل مع المعينين لحل المشكلة. إلا إن بعض القاطنين رفضوا الاخلاء فتم الاستعانة بعناصر قوى الامن الداخلي لإجلائهم.